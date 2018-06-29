TIR'da, 3 milyon liralık afyon sakızı ele geçirildi

ÇORUM'da polis tarafından, nar suyu konsantresi yüklü TIR'da yapılan aramada, morfin ve eroin üretiminde kullanılan 33 kilo 760 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucunun değerinin 3 milyon lira olduğu belirtildi. Aracın İran uyruklu sürücüsü Y.A. tutuklandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, İran'dan gelerek Avrupa'ya giden nar suyu konsantresi yüklü TIR'ı, Osmancık ilçesinde takibe alındı. Bir süre takip edilen TIR durduruldu. Ekipler, araçta 'Panzer' isimli narkotik köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi üzerine, TIR'ın gizli bölümüne zulalanmış 33 kilo 760 gram afyon sakızı ele geçirildi. Morfin ve eroin üretiminde kullanılan maddenin değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtildi.

Operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu TIR sürücüsü Y.A. 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



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