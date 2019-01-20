TUTUKLANDI
Şüpheli Hasan Atılır, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkamaya sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Hasan Atılır, Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Tıp öğrencisi kardeşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü, annesini yaraladı (3)
TUTUKLANDI Şüpheli Hasan Atılır, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkamaya sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Hasan Atılır, Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. FOTOĞRAFLI
TUTUKLANDI
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