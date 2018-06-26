Tespih hırsızları yakalandı

GAZİANTEP'te, bir işyerine girerek değerli taşlardan yapılan 35 tespih ile bir bilgisayar kasası ve monitörünü çalan A.A. polis tarafından yakalandı.

Gazi Mahallesi'ndeki bir işyerine 29 Mayıs günü kapıyı zorlayarak giren A.A. ve H.H.Y. iddiaya göre; işyerindeki değerli taşlardan yapılma 35 tespih ile 1 bilgisayar ve monitörü çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler olayın ardından çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler, hırsızlığı yapan şüphelilerin birçok hırsızlık suçundan da kaydı bulunan A.A. ile H.H.Y. olduğunu tespit etti. Ekipler adresini tespit ettiği A.A.'nın evine yaptığı operasyonda, işyerinden çalınan 35 tespih, 1 monitör ve 1 bilgisayar kasasını bularak el koydu. A.A. ise sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan araştırmalarda, H.H.Y.'nin ise 31 Mayıs günü başka bir suçtan dolayı tutuklandığı belirlendi.

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