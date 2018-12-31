Ters yöne giren sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı 

Fatih POYRAZ/ANKARA, () - ANKARA'da ters yöne girdiği ve alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı otomobil, karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Çankaya'daki kaza sabaha karşı meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen sürücü, 34 BEH 164 plakalı otomobili ile Atatürk Bulvarı üzerinde ters yöne girince, Ulus yönünden Kızılay'a doğru giden 06 AD 9455 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Ters yöne giren sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken, bulvar üzerinde güvenlik önlemi alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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