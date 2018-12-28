Teröristlerin 'çıkacağız' dediği Menbiç sınırında ABD helikopterleri uçuyor/ Ek fotoğraflar

Teröristlerin 'çıkacağız' dediği Menbiç sınırında ABD helikopterleri uçuyor/ Ek fotoğraflar

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