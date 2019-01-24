Teröristlerin cami duvarına bitişik sığınağı bulundu

LİCE (Diyarbakır), () - DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, Çavundur köyündeki kullanılmayan caminin duvarının bitişiğinde, terör örgütü PKK mensuplarınca halıfleksle kamufle edilmiş sığınak bulundu. Sığınakta, teröristlerin kullandığı tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice kırsalında, 22 Ocak'ta jandarma komando timlerinin katılımı ile 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim- 46 Özel Birlik Operasyonu' düzenlendi. Lice'ye bağlı Çavundur köyünde arama faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, PKK'lı teröristlerce kış üslenmesi için kullanılan sığınak ile köyde kullanılmayan caminin duvarına bitişik, girişi tahta ve halıfleksle kamufle edilmiş sığınak tipi oda bulundu. Güvenlik güçlerinin sığınakta yaptığı aramada; toprağa gömülü 2 ilk yardım çantası içinde şişme atel seti, 13 küçük şırınga, 9 büyük şırınga, 4 oksijenli su, 3 tentürdiyot, 12 sargı bezi, serum, 3 pamuk, 3 ilk yardım kiti, yara temizleyici sprey, 2 boyunluk, 3 ambu seti, 5 yara kapatıcı örtü, 3 entübasyon tüpü, 2 serum seti, astım ilacı ve 2 alüminyum folyo ele geçirildi. Sığınak kullanılamaz hale getirilirken, içindekiler de imha edildi.

Diyarbakır Valiliği'nden operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.



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