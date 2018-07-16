Teröristler Menbiç’ten Çıktı

Şiddetin bitmek bilmediği Suriye’nin kuzeyinde kilit bir konumda olan Menbiç’te sıcak bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin kök saldığı bölgede ABD ile Türkiye’nin anlaşması sonucunda dün son teröristlerin de bölgeyi terk ettiği açıklandı. Türkiye sınırındaki güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturan YPG, ABD ile Türkiye arasında ciddi bir krize sebep olmuştu.Teröristler tarafından yapılan açıklamada, “Menbiç Askeri Konseyi son YPG’li askeri danışmanların 15 Temmuz 2018’de yani askeri eğitim ve güçlerin hazırlanmasının ardından bölgeden ayrıldığını duyurur” ifadesi kullanıldı. Terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG unsurlarının bölgeden temizlenmesiyle birlikte Türkiye ile ABD’nin ortak çalışarak bölgede güvenlik ve istikrarı sağlaması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 09:56