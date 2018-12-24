TUTUKLANDI
Terör örgütü El-Kaide'nin Suriye'deki yapılanmasında faaliyet gösteren 'Heyet Tahrir Şam'a üye olduğu değerlendirilen Çeçenistan asıllı Rus vatandaşı A.G. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Terör örgütü üyesi, Reina saldırganının ev arkadaşı Adana'da yakalandı (2)
TUTUKLANDI Terör örgütü El-Kaide'nin Suriye'deki yapılanmasında faaliyet gösteren 'Heyet Tahrir Şam'a üye olduğu değerlendirilen Çeçenistan asıllı Rus vatandaşı A.G. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli...
TUTUKLANDI
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