Telefon dolandırıcılığı son anda önlendi

MARDİN'de, kendisini 'astsubay' olarak tanıtan bir kişi, telefonla aradığı 2 kişiyi, "Terör örgütleri sizleri takip ediyor, kimlikleriniz kopyalanmış" diyerek dolandırmaya kalkıştı. Jandarma 2 kişinin, dolandırıcıya para göndermesine son anda engel oldu.

Olay dün merkez Artuklu ilçesi Göllü Mahallesi'nde yaşandı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, 2 kşiyi arayıp, kendisini 'astsubay' olarak tanıttı ve "Terör örgütleri sizleri takip ediyor, kimlikleriniz kopyalanmış" diyerek dolandırmaya çalıştı. Dolandırılmaya çalışan 2 kişinin akrabaları '156 Alo Jandarma' hattını arayarak, durumu bildirdi.

Jandarma görevlilileri, 2 kişiye ulaşarak, dolandırıcıya para göndermelerine son anda engel oldu, dolandırıcıyı yakalamak için de çalışma başlattı.

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