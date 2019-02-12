Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı (2)

13 GÖZALTI

Tekirdağ'da, FETÖ'nün TSK'daki 'mahrem askeri yapılanması'nın deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında savcılık tarafından yakalama kararı verilen 20 kişiden 13'ü polis tarafından gözaltına alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.