Tekirdağ'da facia; dereye uçan otomobilde 3'ü çocuk 8 kişi öldü /Ek fotoğraflar

Tekirdağ'da facia; dereye uçan otomobilde 3'ü çocuk 8 kişi öldü /Ek fotoğraflar

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