Tek mermi ile hem arkadaşını hem de kendisini yaraladı

DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde, tartıştığı ev arkadaşı H.Ö.'yü (28) tabancayla ayağından vuran T.P. (23), seken kurşunla kendisi de ayağından yaralandı. Olayın ardından ayağına demir düştüğünü söyleyerek tedavisini yaptırmak isteyen T.P., tabancayla vurulduğunun belirlenmesi üzerine, tedavisinin ardından hastaneden kaçtı. Diğer yaralı H.Ö.'nün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Bekilli'de bugün saat 14.00 sıralarında, H.Ö. ile ev arkadaşı T.P. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.P., belindeki tabancayı çıkartıp, arkadaşı H.Ö.'nün ayağına tek el ateş etti. H.Ö., sağ ayağına isabet eden kurşun ile acı içinde yere yığıldı. H.Ö.'nün ayağını delip geçen mermi, sekip T.P.'yi de sol ayağından yaraladı. Yaralı H.Ö. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan T.P., Bekilli Sağlık Ocağı'na gidip, iddiaya göre, ayağına demir düştüğünü söyleyerek, tedavisini yaptırmak istedi. Sağlık görevlileri, T.P.'nin kurşunla yaralandığını belirleyip, durumu polise bildirdi. T.P., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, T.P., tedavisinin ardından kimseye haber vermeden hastaneden ayrıldı. Polis, T.P.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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