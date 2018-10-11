Tecavüz ve gaspa 43'er yıl hapis istemi

ERZURUM'da yol kenarında bekleyen N.V. (45) adlı kadını zorla araçlarına bindirerek götürdükleri dağlık alanda tecavüz ettikten sonra 900 TL'sini yağmaladıkları iddia adilen A.K. (23) ile N.B.'nin (29) 43'er yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

Olay, Eylül ayında merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. 7 Eylül günü saat 23.30'da 155 polis ihbar hattını arayan bir kişi, Orgeneral Selahattin Demircioğlu Caddesi üzerindeki DSİ binası önünde bir kadının iki kişi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığını ihbar etti. Olay yerine giden ekipler, kadının izine rastlayamazken, 35 dakika sonra 155'i arayan N.V., kaçırıldıktan sona kendisine tecavüz edildiğini öne sürerek yardım istedi. N.V.'nin verdiği adrese giderek kadını alan polisler, Gürcükapı Polis Merkezi Amirliği'ne getirerek ifadesine başvurdu. Plakadan kamyonetin sahibi A.K. ve yanındaki arkadaşı N.B.'ye ulaşan polisler, iki kişiyi gözaltına aldı. Darbedilen N.V. için de hastaneden rapor alındı.

İfadesi alınan N.V., "Bu kişiler kamyonetle önümde durdu. İlişki tekliflerini kabul etmedim. Araçla birkaç tur attıktan sonra yanıma geldiler. Zorla beni arkadan kucaklayarak aracın içine attılar. Dağ Mahallesi'nde 'zirve' diye bilinen yere götürdüler. Burada beni döverek zorla cinsel ilişkiye girdiler. Koynumda cüzdan içerisindeki 800-900 liramı da zorla alarak gittiler. Beni kaçırdıkları ilk olay yerinde ayakkabımın tekini düşürdüm. İkisinden de şikâyetçiyim" dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen A.K. ve N.B., N.V. ile rızası ile para karşılığında birlikte olduklarını öne sürdüler. İki arkadaş, 8 Eylül'de tutuklanarak cezaevine konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, N.V.'nin ifadesinde belirttiği ayakkabı kaçırıldığı bölgede bulundu. Polis ihbar hattını arayan kişinin, DSİ güvenlik görevlisini de tanık olarak dinleyen savcılık, N.V.'nin anlattıklarını doğrular nitelikte bilgiler elde etti. Olay yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde de N.V.'nin kaçırıldığı tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kızılateş tarafından hazırlanan iddianame 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcı Mustafa Kızılateş, A.K. ve N.B.'nin 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18'er, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3'er yıldan 10'ar yıl 6'şar aya, 'birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma' suçundan da 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. İki kişinin yargılanmasına başlanacak.



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