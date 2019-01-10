Tatvan’da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

BİTLİS’in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.Kaza, dün gece saatlerinde Tatvan ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Bitlis istikametinden Ahlat istikametine gitmekte olan Yeni Diyarbakır firmasına ait 21 FS 535 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen 34 LNB 70 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. 5 kişinin yaralandığı kazada, kamyonet ve hafif ticari araç kavşaktaki orta refüje savrulurken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yapan otobüsün yolcuları ise başka araçlarla ilçe merkezine götürüldü. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.FOTOĞRAFLI