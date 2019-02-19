Tatvan'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,Tatvan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Çeşitli adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 9 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, 182 gram metamfetamin, 62 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, 0,18 gram eroin, 1 hassas terazi, 9 uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat, 1 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 1 tezkeresiz av tüfeği ve 15 adet 7x65 mm çapında fişek ele geçirildi.



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