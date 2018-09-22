Taş kırma makinesine sıkışan işçi öldü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, taş ocağındaki taş kırma makinesine sıkışan işçi Şaban Sezgin (47), yaşamını yitirdi.

Kaza, Çorlu-Tekirdağ yolu üzerinde, Karatepe mevkisinde faaliyet gösteren taş ocağında meydana geldi. İşçilerden Şaban Sezgin, taş kırma makinesinde çalıştığı sırada bandın arasına sıkıştı. Olayı gören diğer işçiler, hemen makineyi kapatarak sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Kısa sürede iş yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sezgin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Şaban Sezgin'in cansız bedeni, incelemenin ardından savcının talimatıyla sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılarak otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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