Taş kesme makinesinin patlamasıyla öldü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde taş kesme makinesinin patlaması sonucu Nail Özhan (50) yaşamını yitirdi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir döküm fabrikasında sabah erken saatlerinde meydana geldi. Taş kesme makinesinde çalışan Nail Özhan makinenin bir anda patlaması sonucu başına isabet eden parça nedeniyle yaralandı. Nail Özhan kanlar içersinde yere yığıldı. Çalışma arkadaşları ve fabrika yöneticileri hemen 112'yi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından yaralanan Özhan, ambulansla önce Fatih Devlet Hastanesi'ne ardından da özel bir hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Özhan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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