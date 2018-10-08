OĞLUNU ÖLDÜREN BABA TUTUKLANDI
Oğlunu tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla gözatına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nesim Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü (3)
OĞLUNU ÖLDÜREN BABA TUTUKLANDI Oğlunu tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla gözatına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nesim Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OĞLUNU ÖLDÜREN BABA TUTUKLANDI
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