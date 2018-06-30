Tartıştığı husumetlisini öldürdü (2)

TUTUKLANDI İzmir'in Beydağ ilçesinde, aralarında husumet olduğu belirtilen Ali Turgut'u tabancayla 6 el ateş ederek öldüren Berkant Candan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öldürülen Turgut ise İzmir...

Tartıştığı husumetlisini öldürdü (2)

TUTUKLANDI
İzmir'in Beydağ ilçesinde, aralarında husumet olduğu belirtilen Ali Turgut'u tabancayla 6 el ateş ederek öldüren Berkant Candan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öldürülen Turgut ise İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından, Kızılcaavlu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Faruk ÇARK/BEYDAĞ (İzmir), ()

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