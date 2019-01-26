Tartıştığı eşini karnından vurup ağır yaraladı

KONYA'nın Çumra ilçesinde Serdar Osman Ç. (43), tartıştığı eşi Zekiye Ç.'yi (40) tabanca ile karnından vurararak ağır yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, eşi gözaltına alındı.

Olay, saat 10.15 sıralarında Ürünlü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Osman Ç., eşi Zekiye Ç. ile ailevi problemler nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Serdar Osman Ç., ruhatsız tabancasıyla iki el ateş ederek eşi Zekiye Ç.'yi ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karnına isabet eden kurşunlarla yaralanan Zekiye Ç., ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zekiye Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Serdar Osman Ç. ise olay sonrası suç aleti tabanca ile birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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