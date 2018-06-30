Tarlaya devrilen otomobildeki çift yaralandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkıp yol kenarındaki buğday ekili tarlaya devrilen otomobildeki çift yarlandı.
Kaza, dün akşam Nurdağı- Gaziantep karayolunun 12'nci kilometresindeki Gözlühüyük mevkiinde meydan geldi. Nurdağı yönüne hareket halindeki Mustafa T. yönetimindeki 63 M 4441 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki buğday ekili tarlaya devrildi. Kazada sürücü Mustafa T. ile otomobilde bulunan eşi Nurten T. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acilde ilk müdahalesi yapılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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