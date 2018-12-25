Tarlalardaki sulama borularını çalan 5 şüpheli adliyede

KARAMAN'da tarlalardaki sulama boruları çalan 5 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerdeki tarlalardan sulama borularının çalındığı yönünde gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Kisecik, Kızık ve Kılbasan köyleri yakınlarında araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüphelilerin tarlada sulama borularını söküp, araçlarına yükledikleri ihbarını aldı. Hemen bölgeye giden ekipler şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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