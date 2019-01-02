Tarlabaşı'nda otelde yangın (1)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, ()TARLABAŞI'nda  bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Otelin eksi ikinci katında çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.  (FOTOĞRAF)  

Tarlabaşı'nda otelde yangın (1)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, ()TARLABAŞI'nda  bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Otelin eksi ikinci katında çıktığı belirtilen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 

(FOTOĞRAF)

 

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