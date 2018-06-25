Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 37 yaralı (3)

50 LİRA YEVMİYE ALIYORLARDI

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 2 kişinin öldüğü, 37 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Şarampole yuvarlanan kamyonetteki Suriyeli işçilerin 3 aydır Yenişehir'de kiraladıkları ucuz evlerde kaldıkları, günlük 50 TL yevmiye ile tarla ve bahçelere çalışmaya gittikleri öğrenildi.



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