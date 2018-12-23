Tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınan ilçe emniyet müdürü adliyeye sevk edildi

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın da bulunduğu 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından önceki gün şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, Roma, Yunan ve İslami dönemlere ait sikke, heykel, heykelcik, pişmiş toprak kap, yüzük, kolya gibi çeşitli tarihi eserler ele geçirildi. Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi.

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