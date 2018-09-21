Tamir ettiği traktörün altında kalıp, öldü

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), ()- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde tamir etmeye çalıştığı traktörün altında kalan Ferdi Erken (34), yaşamını yitirdi.

​Olay, dün saat 19.00 sıralarında, ilçe merkezine 500 metre mesafedeki Yeğgiren mevkisinde meydana geldi. Simav Küçük Sanayi Sitesi'nde traktör tamirciliği yapan Ferdi Erken, bir müşterisinin arızalanan traktörünü tamire gitti. Erken, tarlada traktörü altına girip, tamir ettiği sırada hidrolik sistemden kaynaklandığı ileri sürülen bir sorun nedeniyle ön tekerler bir anda yukarı kalktı. Bu sırada Erken, traktörün arka kısmının altında kalıp, sıkıştı. Traktör sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Erken'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Erken'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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