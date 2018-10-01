Taksiyle çarpışan motosikletli yaralandı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa)- BURSA'nın İnegöl ilçesi şehirlerarası otobüs terminali içerisinde meydana gelen kazada taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İnegöl şehirlerarası otobüs terminali içersine giriş yapan Cengiz S.(55) yönetimindeki 16 T 5553 plakalı taksi, terminal içersinde Ziya Ş.'nin (18) kullandığı 16 KOF 27 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucunda devrilen motosikletten düşen genç yaralandı.

Yaralı genç, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.