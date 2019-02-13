Takla atan otomobil deniz kenarına düştü

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL - TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak deniz kenarına düştü. Kazada araçta sıkışan sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Postane Mahallesi Caferbey Sokak üzerinde gece yarısı meydana geldi. Sahil yolunda ilerleyen 34 RT 2785 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle takla atarak deniz kenarına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar da kendi imkânları ile araç içinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye tedbir amaçlı müdahale etti. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili bir görgü tanığı, "Tuzla sahilde anlamadığımız bir şekilde direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve bir takla attı. Takla atan araçtan sürücü yara almadan çıkarıldı ve ambulans çağrıldı. Biz bu civarlarda oturuyorduk. Sadece takla attığını gördük ama yara almadan kurtarıldı" dedi.

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