Takla atan otomobil, demir dubanın üzerine düştü: 3 yaralı

BURSA'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attıktan sonra demir dubanın üzerine düşen otomobildeki 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi Belediye binasının önünde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte gezintiye çıkan Özgür Ş. (23) yönetimindeki 16 ABP 64 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak demir dubanın üzerine düştü. Kazada sürücü Özgür Ş., Umutcan G. (23) ve İrfan Yokuş (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan İrfan Yokuş, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.Yaralılar, ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İrfan Yokuş'un durumunun ağır olduğu belirtildi.

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