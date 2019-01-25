Takla atan hafif ticari araç, tarlaya devrildi: 7 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla atarak, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Siverek'e bağlı Üçkuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Karacadağ Mahallesi'ne giden Seyfettin Güreli yönetimindeki 72 EE 986 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü Seyfettin Güreli ile araçtaki Besra, Hava, Sedat, Defne ve Sultan Güreli ile Hayat Arıkhan yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Sultan Güreli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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