Konya'nın Akşehir ilçesinde piknik alanına kaçan tavuğunu arayan erkek çocuğu B.Ö.'ye (14) tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ali Kocaoğlu (62), tutuklandı.
Olay, geçen pazar günü Engili Mahallesi'ndeki piknik alanında meydana geldi. B.Ö., kaçan babaannesine ait tavuğun peşine düştü. B.Ö., yakındaki piknik alanında tavuğu ararken, yanına yıllar önce eşinden boşanan 1 çocuk babası Ali Kocaoğlu geldi. Günübirlik işlerde çalışan Kocaoğlu, iddiaya göre B.Ö.'ye tacizde bulundu. B.Ö. kaçarak, durumu ailesine anlattı.
Ailenin şikayeti üzerine Ali Kocaoğlu, jandarma tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Ali Kocaoğlu, çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
Taciz İddiasıyla Tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde piknik alanına kaçan tavuğunu arayan erkek çocuğu B.Ö.'ye (14) tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ali Kocaoğlu (62), tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde piknik alanına kaçan tavuğunu arayan erkek çocuğu B.Ö.'ye (14) tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ali Kocaoğlu (62), tutuklandı.