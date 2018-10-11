ULUSLARASI BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
Adana Havalimanı'nda Suudi Arabistan'a ait kargo uçağına yüklenmek üzereyken ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili açıklama yapan Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüleceğini söyleyerek, "Ele geçirilen uyuşturucunun uluslararası bağlantısı araştırılıyor" dedi.
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Suudi Arabistan uçağında 965 bin uyuşturu hap ele geçirildi (2)
ULUSLARASI BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR Adana Havalimanı'nda Suudi Arabistan'a ait kargo uçağına yüklenmek üzereyken ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili açıklama yapan Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucu ile mücadelenin...
ULUSLARASI BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
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