Sürücü gaza fazla yüklenince otomobil mağazaya girdi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otoparktan çıkan sürücü Galip Taner Ş., gaza fazla yüklenince iç giyim mağazasına girdi. Cam kapı kırılırken, mağazadaki ürünler de zarar gördü.

Kaza, cumartesi günü saat 23.00 sıralarında, Yenişehir Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Otoparktaki 20 LV 717 plakalı otomobiline binen Galip Taner Ş., bulvara çıkmak istediği sırada, gaza fazla yüklenince direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, iç giyim mağazasına girdi. Cam kapı kırılırken, mağazadaki ürünler de zarar gördü. Otomobilin mağazaya girme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Galip Taner Ş., şaşkınlık yaşadığını söyledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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