Suriye’ye kaçak götürülmek istenen ilaçlar ele geçirildi

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, alınan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, durdukları otomobilde Türkiye’den Suriye’ye kaçak yolla götürülmek istenilen farklı markalarda 1800 tablet 50 bin hap ele geçirdi.

Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında, ağrı kesici, insülin, kalp ilacı, antibiyotik, kanser ilaçları ve iltihap kurutucu olmak üzere 136 markadaki 1800 tablet 50 bin haptan oluşan bandrolsüz ilacın Türkiye’den Suriye’ye kaçak yolla götürüleceği ihbarı üzerine gerekli önlemleri aldı. Sınıra yakın bölgede bekleyen ekipler, ilaçların bulunduğu otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada Türkiye’den Suriye’ye kaçak yolla götürülmek istenilen ilaçlar bulundu. Olayla ilgili olarak 2’si Türk, biri Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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