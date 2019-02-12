Suriyeli kadının katili ağabeyi çıktı

ADANA'da bir çiftlikte toprağın 2 metre altına gömülü, elleri ve ayakları bağlanmış vaziyette öldürülmüş olarak bulunan Suriyeli İ.E.K.'nin (25) katil zanlısı olduğu belirlenen ağabeyi H.E.K., (29) Suriye'de yakalandı.Merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar mahallesinde bir çiftlikte çalışanlar, 28 Ocak'ta, ormanlık alana gittiklerinde, kazılmış toprağı fark etti. Çalışanlar, toprağın yanına gidip kazdıklarında gömülmüş kadın cesedini gördü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedi topraktan çıkarttı. Jandarmanın kontrolünde cesedin ellerinin ve ayaklarının bağlandığı tespit edildi. Yapılan araştırmada cesedin Suriye uyruklu İ.E.K.'ya ait olduğunu belirledi.Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından olayın aydınlatılması için özel bir ekip kuruldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, olayın faili olabileceği değerlendirilen öldürülen kadının ağabeyi H.E.K.'nin, 9 Şubat'ta yasa dışı yollarla Kilis'ten Suriye'ye geçiş yaptığı tespit edildi. Suriye'de görevli Jandarma Danışma Timleri ve Özgür Suriye Ordusu ile koordine kurularak şüpheli H.E.K. yakalandı. Karkamış Sınır Kapısında Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen H.E.K., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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