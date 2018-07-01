Suriyeli grup ile eczacılar arasında 'muadil ilaç' kavgası: 4 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde istediği ilaç yerine eşdeğerini veren eczacılarla, Suriyeliler arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı. Kavga, saniye saniye kameraya yansıdı.Olay, Tekke Mahallesi Donuktaş Caddesi'nde meydana geldi. Tarsus Devlet Hastanesi'nin karşısındaki nöbetçi eczaneye gelen Suriye uyruklu kişi, doktorun yazdığı ilaçları almak için reçeteyi çalışanlara verdi. Çalışanlar, ilaçlardan birinin olmadığını, muadilini verebileceklerini söyleyince tartışma çıktı. Diğer vatandaşların araya girmesiyle tartışma sonlandı.Eczaneden ayrılan Suriyeli, bir süre sonra kalabalık bir grupla geri geldi. Parke taşları ile eczaneye saldıran grup, çalışanlarından 4 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 3 Suriyeliyi gözaltına aldı. Yaralanan çalışanlar ise Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Süleyman Kaya'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay anı, saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.ECZACILAR BİRLİĞİ AÇIKLAMA YAPTIBu arada, Türk Eczacılar Birliği'nden olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yaşanan saldırı kınanırken, şu görüşlere yer verildi:"Daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi sağlıkta şiddet toplumsal bir sorundur. Her geçen gün daha da kronik bir hal almaktadır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddette karşı kamu otoritesi acilen kapsamlı önlemler hayata geçirilmelidir. Özellikle nöbet hizmeti esnasında kolluk kuvvetlerinin devriye gezerek eczanelerin güvenliğini sağlaması hususunda İçişleri Bakanlığı'na bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Türk Eczacılar Birliği olarak üzerinde ısrarla durduğumuz muadil/eşdeğer ilaç konusunda toplumun aydınlatılması ve bu konunda toplumun bilinçlendirilmesi elzemdir. Muadil/eşdeğer ilaç, güvenilir ilaçtır. Orijinali ile eşdeğeri arasında ilacın yarattığı etki açısından hiçbir fark bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı'ndan talebimiz; eşdeğer ilacın önemi konusunda kamuoyu oluşturmaya yönelik adımlar atılmasıdır."

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