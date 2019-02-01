Suriyeli ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi

KONYA’da elektrik kontağından çıkan yangın, 5 çocuklu Suriyeli ailenin yaşadığı evi kullanılamaz hale getirdi.Yangın, Karatay İlçesi Hacı Hasan Mahallesi Keçeciler Caddesi üzerindeki tek katlı evde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında alevler kısa sürede evi sardı. Evden çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri itfaiye ve polisi aradı. Adrese gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, küle dönmüş eşyalar arasında yanmamış bir Kuran-ı Kerim’i buldu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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