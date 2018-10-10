AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, PKK/PYD-YPG üyesi silahlı terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınır hattında görevli güvenlik güçlerince meşru savunma kapsamında yapılan atışlar sonucu PKK/PYD-YPG mensubu silahlı 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Suriye sınırında silahlı terörist etkisiz hale getirildi
AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, PKK/PYD-YPG üyesi silahlı terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınır hattında görevli...
AKÇAKALE (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, PKK/PYD-YPG üyesi silahlı terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
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