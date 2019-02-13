Suriye sınırında menfezde saklanmış tüfekler ele geçirildi

MARDİN'de, Suriye sınır hattında bulunan beton blokların altından geçen menfezde saklanan 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 şarjör, 2 cep telefonu ve 2 sim kart ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye- Türkiye sınır hattında bulunan bir menfeze silah ve mühimmat bırakılacağı yönünde bilgiyle harekete geçti. Ekipler, sınır hattında yapılan aramada, beton bloklar altından geçen menfez içerisine gizlenmiş üzeri bez torba ile sarılmış halde 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 şarjör, 2 cep telefonu ve 2 sim kart ele geçirildi. Silah, mühimmat ve malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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