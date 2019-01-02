Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), ()-  TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'a askeri sevkiyat yapıldı. Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Hassa ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan askeri araçların, buradan...

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), ()-  TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'a askeri sevkiyat yapıldı.
Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Hassa ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan askeri araçların, buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

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