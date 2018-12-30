Bayram KAPLAN/CİZRE (Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinden 20 tank taşıyıcı, Suriye sınırına doğru yola çıkarıldı.
Cizre'deki 80'inci Tank Taburu'ndan 20 tank taşıyıcı, Cizre ve İdil ilçeleri arasında bulunan Suriye sınırına doğru yola çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında taşınan askeri konvoydaki araçların, Suriye sınırında bulunan askeri birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.
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Suriye sınırına askeri sevkiyat
Bayram KAPLAN/CİZRE (Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinden 20 tank taşıyıcı, Suriye sınırına doğru yola çıkarıldı. Cizre'deki 80'inci Tank Taburu'ndan 20 tank taşıyıcı, Cizre ve İdil ilçeleri arasında bulunan Suriye sınırına...
Bayram KAPLAN/CİZRE (Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinden 20 tank taşıyıcı, Suriye sınırına doğru yola çıkarıldı.
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