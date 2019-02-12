Süpermarketteki bıçaklı gaspçı yakalandı

İZMİR'in Buca ilçesindeki süpermarketin içinde, hurdacılık yapan Resul Yazar'ı (21) bıçakla yaralayan ve 1500 TL parasını gasbeden C.A., yakalanarak gözaltına alındı.Olay, 4 Şubat'ta, Buca'daki süpermarkette meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen C.A., Ensar Camisi'nin tuvaletinde, hurdacılık yapan Resul Yazar'la karşılaştı. Yaklaşık 4 ay önce çalışmak için İzmir'e gelen Yazar, kendisine bıçak gösterip, para isteyen C.A.'yla tartışıp buradan uzaklaştı. Ardından Resul Yazar yakınlardaki süpermarkete girdi. C.A.'da peşinden giderek market içinde Yazar'a bıçakla saldırdı ve cüzdanındaki 1500 TL'sini alıp, kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yazar, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Resul Yazar'ı ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Yazar'ın sol böbreğinin alındığı, sırtında ve yüzünde derin yaralar olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.'DELİ MEHMET LAKAPLI C.A. YAKALANDIPolis ekipleri, marketin güvenlik kamerası tarafından da görüntülenen olaydan sonra eşkalini belirledikleri, 'Deli Mehmet' lakaplı C.A.'yı, dün akşam saatlerinde yakaladı. Gözaltına alınıp, Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen C.A.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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