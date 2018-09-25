Sümela Manastırı yolunda otomobil devrildi: 3 yaralı

Aleyna KESKİN/MAÇKA (Trabzon), () – TRABZON’un Maçka ilçesindeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında ilçenün dünyaca ünlü Sümela Manastırı'na giden yolda meydan geldi. Murat Yıldırım'ın kullandığı 61 AT 070 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp devrildi. Kazada, devrilen araçta bulunan Kezban Yıldırım, Hacer Demir ve sürücü Murat Yıldırım, olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.