Sultangazi'de büyük yangın (1)

Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL/ İSTANBUL, () SULTANGAZİ'de bir binada yangın çıktı. Binanın çatısı ve dış cephesinin alev alev yandığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. (FOTOĞRAF)