Şule Çet davasında sanıklar hakim karşısında (2)

'EĞLENİRKEN ÇEKTİĞİM VİDEOLARI PINAR'A GÖNDERDİM'

Sanık Çağatay Aksu'nun ardından diğer sanık Berk Akand savunma yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen Akand, Aksu'nun teklifi üzerine, plazadaki ofise gittiklerini belirterek, "Şule Çet, Çağatay'ın aracıyla, ben de kendi aracımla plazaya vardık. Bilgisayardan müzik açtık. Üçlü koltuklarda içkilerimizi doldurduk, içmeye, eğlenmeye başladık. Videolar çektim. Bir süre sonra içkilerimizi aynı odada bilgisayarın bulunduğu yere taşıdık. Ben bu sırada arkadaşım Pınar'ı yanımıza gelmesi için ikna etmeye çalışıyordum. Pınar gelmek istemedi. Moralim bozuldu. Eğlenirken çektiğim bir videoyu Pınar'a gönderdim. Bir süre sonra makam koltuğuna bilgisayarın başına oturdum. Çok yorgundum. Telefonumu bir köşeye bıraktım. İçim geçer gibi oldu. Uyumamak için direniyordum. Bu sırada Şule'nin yanımdan kalktığını fark ettim. Çağatay da gitti. Ben müzik dinlemeye devam ettim. Bu sırada içim geçmiş."

'AYAK SESLERİ VE BARDAK YIKAMA SESLERİNİ DUYDUM'

Bir süre sonra Çağatay Aksu'nun kendisine seslendiğini; ancak içkinin etkisi ve uykusuzluk nedeniyle kendinden geçtiğini anlatan Akand, şöyle dedi:

"Çağatay seslendi. Gözümü açtığımda, 'Şule gitti' dedi. Daha sonra tekrar 'Şule camdan atladı gitti' dedi. 'Hadi biz de gidiyoruz' diyerek beni kaldırdı. Ne demek istediğini algılayamadım. 'Saçmalama' dedim. 'Ne saçmalaması' diye parmağını gösterdi. 'Pencereden sarkıyordu, tutarken böyle oldu' dedi. Şule'nin çantasını gösterdi. Kapıya koştum. Parmağı iyice şişmişti. Çağatay ile Şule aralarında bir şey oldu sandım. Aşağıda güvenlikle karşılaştık. Çağatay 'Hadi gidelim.' diyordu. Sakindi. Güvenlik görevlileri, 'Patlama sesi duyduk. Siz de duydunuz mu?' diye sordu. Patlama sesi duymadığımı söyledim. Bu sırada Çağatay da kayboldu. Telefonla arayıp, 'Neredesin, kız nerede?' diye sordum. Güvenlik görevlilerine, 'Buradan bir kız geçti, gördünüz mü?' diye sordum. 'Evet geçti.' demelerini bekliyordum. 'Geçmedi' deyince daha kötü oldum. İtfaiye, polis ve ambulans geldi. İtfaiye asma kata çıktı. 'Burada' diye işaret verince sinir krizi geçirdim" diye konuştu.

Akand, Çağatay Aksu'nun, "Şule Çet'i pencereden tutmaya çalışırken Berk'e seslendim" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Seslendiğini duymadım" dedi.

BABA KONUŞTU

Sanık ifadelerinin ardından Şule Çet'in babası İsmail Çet ve ağabeyleri konuştu. Baba İsmail Çet, şikayetçi olduğunu belirterek, "Kızım 3 yıl önce Ankara'ya geldi. Aylık 500 lira ben gönderiyordum. 400 lira da burs alıyordu. Ekonomik sıkıntısı yoktu" dedi. Ağabeyleri de ifadelerinde şikayetçi olduklarını belirterek davaya katılma talebinde bulundular.

TELEFONDA 'NERDESİN LAN ŞEREFSİZ' DİYE BAĞIRDI

Tanık olarak dinlenen plazanın güvenlik görevlisi Akif Deniz, "Ben sabaha karşı plazadan çıkan sanıklara yanlarında gelen kızın nerede olduğunu sordum. Berk, 'çıkıp gitti görmedin mi?' dedi. Ben de görmediğimi söyledim. Sonra beraber gittiler. Murat, onların arkasından gitmişti. Geri döndüğünde 'ağabey kızın düştüğünü söylüyorlar' dedi. Hemen polisi ve ambulansı aradık. Berk, bir müddet sonra geri geldi ve bize 'ağabey bir şeyler yapın' dedi. Daha sonra telefonuyla Çağatay'ı arayıp 'neredesin lan şerefsiz gelsene' diye bağırdı" diye konuştu.

'AKAND SÜREKLİ KIZIN NEREDE OLDUĞUNU SORUYORDU'

Diğer güvenlik görevlisi tanık Murat Dalgalı da, "Aşağı indiklerinde Berk Akand telaşlıydı; ama Çağatay Aksu sakindi. Peşlerinden gittim. Berk Akand, sürekli kızın nerede olduğunu soruyordu. Ondan sonra Çağatay Aksu 'yukarıdan düştü' deyince hemen polisi aradık" dedi.

EV ARKADAŞI: BANA ASILIYOR DEDİ

Şule Çet'in ev arkadaşı da, "Şule Çağatay'ın kendisine yazıp durduğunu söyleyip 'gideyim mi?' diye sordu. Ben de 'sen bilirsin' dedim. Çağatay'ın kendisine asıldığını söylediğinde 'kısa süre otur, ben seni ararım gel. Birbirimizle bağlantıyı kesmeyelim' dedim. Bir müddet sonra ona mesaj attım 'ne yapıyorsun?' diye. 'Oturuyoruz abla sıkıntı yok' dedi. Sonra bir daha iletişime geçtik 'ofise geçiyoruz' dedi. 'Seni alayım mı?' diye sordum. 'Yok abla ayıp olur' dedi. 'Off ya keşke gelmeseydim' şeklinde gönderdiği mesajdan sonra da Şule Çet'e ulaşamadım" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık ve müdahil avukatların talepleri doğrultusunda Çet'in tecavüze uğrayıp uğramadığı, plazadan düşmeden önce mi yoksa düştükten sonra mı ölümün gerçekleştiği, düşmeden önce vücudunda herhangi bir kırık olup olmadığı, sanık Berk Akand'ın 3 ve 4'üncü el tırnaklarında Çet'e ait DNA parçalarının, sanığın iddia ettiği gibi tokalaşma, aynı telefonu kullanma gibi basit temaslarla geçip geçmeyeceği, müdahil avukatların özel bilirkişiye hazırlattığı raporda yer aldığı söylenen Çet'in kalçasında ısırık izi ve tükürük olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na müzekkere yazılarak ayrıntılı rapor istenmesine karar verdi. Ayrıca sanık Berk Akand ve tanık Pınar Turgut'un cep telefonlarının imajlarının alınarak konuşma ve mesajlaşma içeriği ile saatlerinin belirlenmesi için bilirkişiye gönderilmesi kararlaştırıldı. Mahkeme, Çağatay Aksu ve Berk Arand'ın tutukluluk haline karar vererek, duruşmayı erteledi.

AĞABEY: MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ

Adliye çıkışında açıklama yapan Şule Çet'in ağabeyi Şenol Çet, "Karşı taraf baskı kurarak kendilerini haklı çıkarmaya çalıştı. Kardeşim oraya süs olarak gitmedi. 3 ay sonra tekrar mahkeme görülecek. Bu mahkemede, karşı tarafın en ağır şekilde ceza alması için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

'BENİM OĞLUM SUÇSUZ'

Sanıklardan Çağatay Aksu'nun annesi Gülümser Aksu da kameraların karşısına geçerek, oğlunun suçsuz olduğunu idda etti. Gülümser Aksu, "İlk günden beri basında çıkan her şey yalan. Çağatay ile arkadaşı, 2 kere hakimin karşısına geçti. Duruşmalarda tutuklama olmadı. Adli Tıp Raporu çıktığı zaman, karşı tarafın avukatı gazetelere demeçler verdi. Çağatay'ın çok zengin olduğunu iddia etti. Çağatay'ın 9 parmağında, 'Şule'nin DNA'sının' çıktığını söyledi. Çağatay'ın, kızı pencereden attığını iddia etti. Biz zengin değiliz, emekli iki devlet memuruyuz. Bizim plazayla hiç bir ilgimiz yok. Orası Çağatay'ın arkadaşının babasına ait. Adli Tıp raporunda Çağatay'ın Şule'yi öldürdüğüne dair bir bulgu varsa, oğlum gerekli cezayı çeksin. Benim oğlum suçsuz. Adalet yerini bulacak" ifadelerini kullandı.

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