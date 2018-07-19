Suç Örgütlerinden Cephanelik Çıktı

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Özel Hareket Polislerinin de desteğiyle İstanbul ve Kocaeli’de eş zamanlı düzenlenen baskında Maltepe, Gülensu ve Gülsuyu semtlerinde faaliyet gösteren iki suç örgütü üyelerine baskın düzenlendi. Teknik ve fiziki takiple belirlenen 25 şüpheli gözaltına alındı.

21 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 9 pompalı tüfek ve 160 adet fişek, 12 tabanca ve 270 mermi, 300 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi, 2 kurşun geçirmez yelek, 1 elektroşok cihazı, 1 kalaşnikof şarjörü, Sahte içki imal etmek için kullanılan malzemlere çok sayıda şişelenmiş satışa hazır sahte içki ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edilen yaklaşık 55 bin Lira nakit para ve 1 çeke el konuldu.

HASAN FERİT GEDİK’E ATEŞ ETMİŞLERDİ

Polis ekiplerinin operasyon düzenlendiği yapılardan birinin elebaşının M.T. diğerinin ise U. K. olduğu öğrenildi. M.T.’nin elebaşılığını yaptığı R.E.’nin yöneticisi olduğu yapının 29 Mart 2013 tarihinde gerçekleşen ve “Gülsuyu Olayları” olarak ta bilinen Hasan Ferit Gedik’i öldürülmesi olayına karıştığı grup olduğu belirtildi. Şüphelilerden bazılarının daha önce Hasan Ferit Gedik olayında da gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler hakkında Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Uyuşturucu Madde Ticareti, Sahte içki Üretimi ve Ticareti, Kasten Yaralama, Silahla Tehdit suçlamalarıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 17:43