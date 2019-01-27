Su kuyusunda cesedi bulunan kayıp kişiyle ilgili 1 tutuklama

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, kayıp olarak aranırken dün akşam içi su dolu 9 metrelik kuyuda cesedi bulunan Musa Kaplan'ın (41) ölümüyle ilgili gözaltına alınan Hasan Hüseyin Alipek (49), tutuklandı. Musa Kaplan'ın başı, karnı ve bacağından vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Alipek, 2 yıl önce belediye başkanını dışkı atarak protesto etmesiyle gündeme gelmişti.Yalvaç'a bağlı Bağlarbaşı köyünde oturan evli ve 2 çocuk babası Musa Kaplan, pazartesi günü 'ilçe pazarına gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Kaplan eve dönmeyince eşi Şemsinur Kaplan, jandarma ve polise başvuruda bulundu, sosyal medyadan da kayıp ilanı paylaştı.Musa Kaplan'ın en son Kızılca Mahallesi Sığırlık bölgesinde Hasan Hüseyin Alipek ile birlikte görüldüğü ihbarı üzerine aramalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Bölgede yapılan aramalarda, dün akşam, 5 gündür kayıp olan Musa Kaplan'ın cansız bedeni su kuyusunda bulundu. Yaklaşık 9 metre derinliğinde, içi su dolu kuyudaki ceset, Isparta Valiliği AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Başında, karnında ve bacağında kurşun yarası bulunan Musa Kaplan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.Musa Kaplan'ın en son birlikte görüldüğü Hasan Hüseyin Alipek ise polis tarafından gözaltına alınarak, ifadesi için polis merkezine götürüldü.ŞÜPHELİ TUTUKLANDIŞüpheli sıfatıyla ifade veren Hasan Hüseyin Alipek, önce suçunu kabul etmedi. Musa Kaplan'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından cinayeti itiraf ettiği belirtilen Alipek, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polis olayda kullanılan silahı bulmak için olay yerinde arama çalışması başlattı.BELEDİYE BAŞKANINA DIŞKI ATMIŞTIUzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra memleketi Yalvaç'a dönen Hasan Hüseyin Alipek, kanalizasyon sorununu gidermediği gerekçesiyle 2 yıl önce festival alanında esnaf stantlarını gezen Belediye Başkanı MHP'li Halil Hilmi Tütüncü'ye insan dışkısı atmasıyla gündeme gelmişti.

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