2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen, otomobilin yedek lastiği içerisine gizlenen 'Skunk' adlı sentetik uyuşturucu ve taş kokainin ele geçirildiği operasyonda, gözaltına alınan A.Ş. ile Ö.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Stepnedeki uyuşturucuya 2 gözaltı (2)
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen, otomobilin yedek lastiği içerisine gizlenen 'Skunk' adlı sentetik uyuşturucu ve taş kokainin ele geçirildiği operasyonda, gözaltına alınan A.Ş. ile Ö.Ç. emniyetteki işlemlerinin...
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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