SERBEST BIRAKILDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde, kendisine trafik cezası yazdığı iddiasıyla sosyal medyadan polislere hakaret eden, 'Geberin, üzülürsem namerdim. İnşallah geberesiniz alayınız' diye paylaşımda bulunduktan sonra gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen muhtar Kadir G., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Sosyal medyadan polislere 'Geberin' yazan muhtar adliyede (2)
SERBEST BIRAKILDI Antalya'nın Alanya ilçesinde, kendisine trafik cezası yazdığı iddiasıyla sosyal medyadan polislere hakaret eden, 'Geberin, üzülürsem namerdim. İnşallah geberesiniz alayınız' diye paylaşımda bulunduktan sonra gözaltına...
SERBEST BIRAKILDI
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