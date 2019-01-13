Sorgun'da buğday yüklü TIR devrildi

Halit YILMAZ/SORGUN,(Yozgat),()-YOZGAT'ın Sorgun ilçesinden kontrolden çıkan buğday yüklü TIR şarampole devrildi. Kaza da TIR sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. İlçeye bağlı Eymir kasabasından ilçe merkezine giden Muzaffer Yıldız (52) idaresindeki 19 LB 314 plakalı buğday yüklü TIR, Külhüyük köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Muzaffer Yıldız yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sürücü Muzaffer Yıldız ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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